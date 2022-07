ATP Umago, clamoroso: tre italiani sono in semifinale! Oggi le sfide (Di sabato 30 luglio 2022) Non è certamente uno dei tornei più importanti e famosi del circuito internazionale del tennis, è vero. La manifestazione croata non è ambita e ricercata come le altre sfide che mettono in palio trofei e montepremi più succulenti da assaltare. Sì. Ma, alla fine, a chi dovrebbe interessare? Gli ATP Umago, attualmente in corso di svolgimento in Croazia, sono giunti alla disputa delle semifinali. Una particolarità rende omaggio alla “vicina” Italia: in questo penultimo atto, infatti, tre italiani su quattro hanno staccato il pass per la sfide che antecede la finalissima. Tradotto: almeno un azzurro sarà protagonista nella sfida decisiva che assegnerà il premio in terra balcanica. La spedizione nostrana si è rivelata fortunatissima, ma prima di brindare c’è da tenere a bada lo spauracchio spagnolo che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 30 luglio 2022) Non è certamente uno dei tornei più importanti e famosi del circuito internazionale del tennis, è vero. La manifestazione croata non è ambita e ricercata come le altreche mettono in palio trofei e montepremi più succulenti da assaltare. Sì. Ma, alla fine, a chi dovrebbe interessare? Gli ATP, attualmente in corso di svolgimento in Croazia,giunti alla disputa delle semifinali. Una particolarità rende omaggio alla “vicina” Italia: in questo penultimo atto, infatti, tresu quattro hanno staccato il pass per lache antecede la finalissima. Tradotto: almeno un azzurro sarà protagonista nella sfida decisiva che assegnerà il premio in terra balcanica. La spedizione nostrana si è rivelata fortunatissima, ma prima di brindare c’è da tenere a bada lo spauracchio spagnolo che ...

gippu1 : Tre italiani in semifinale a #Umago (Agamenone, #Sinner, Zeppieri): non succedeva dall'ATP di Saint Vincent 1987, q… - SkySport : ULTIM'ORA #TENNIS ATP 250 #UMAGO, #SINNER IN SEMIFINALE: BATTUTO CARBALLES BAENA 6-4, 7-5 #SkyTennis #SkySport - Eurosport_IT : ZEPPIERI NON SI FERMA! ?????? Dopo la prima vittoria nel circuito ATP arriva anche il 2° successo: l'azzurro continu… - livetennisit : ATP 250 Umago, Kitzbuhel e Atlanta: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. Italian day ad Umago (LIVE) - sportli26181512 : Atp Umago, oggi le semifinali: Sinner-Agamenone e Zeppieri-Alcaraz LIVE su Sky: Sabato di tennis all'insegna dei co… -