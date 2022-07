ATP Umago 2022: Giulio Zeppieri fermato solo dai crampi, Carlos Alcaraz in finale dopo quasi tre ore (Di sabato 30 luglio 2022) Sembrava una sfida impossibile, si è trasformata in una lotta durata quasi tre ore nella quale Giulio Zeppieri ha conteso in modo serissimo a Carlos Alcaraz il posto in finale all’ATP 250 di Umago. Alla fine, però, in finale ci va lo spagnolo: 7-5 4-6 6-3 il punteggio finale, con l’azzurro fermato dai crampi proprio nel momento in cui sembrava poter approfittare di un murciano mai completamente a suo agio, e in quel frangente nervoso per aver perso due break di vantaggio. Si comincia subito nel segno della lotta, con Alcaraz che riesce a procurarsi il primo break al termine di un game molto lungo, con 18 punti giocati. Zeppieri, però, resta attaccato e, ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022) Sembrava una sfida impossibile, si è trasformata in una lotta duratatre ore nella qualeha conteso in modo serissimo ail posto inall’ATP 250 di. Alla fine, però, inci va lo spagnolo: 7-5 4-6 6-3 il punteggio, con l’azzurrodaiproprio nel momento in cui sembrava poter approfittare di un murciano mai completamente a suo agio, e in quel frangente nervoso per aver perso due break di vantaggio. Si comincia subito nel segno della lotta, conche riesce a procurarsi il primo break al termine di un game molto lungo, con 18 punti giocati., però, resta attaccato e, ...

