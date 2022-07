Atp Umago 2022, Alcaraz: “Ho gli incubi per i tennisti italiani” (Di sabato 30 luglio 2022) Carlos Alcaraz continua la sua ascesa nel ranking Atp e mette nel mirino un nuovo obiettivo: entrare tra i primi 4 della classifica dal prossimo lunedì. Per riuscirci avrà bisogno di superare Giulio Zeppieri nelle semifinali dell’Atp di Umago 2022. I favori del pronostico sono tutti dalla parte del fenomeno spagnolo nonostante il grande torneo dell’azzurro, partito dalle qualificazioni, ma Alcaraz non dimentica alcuni precedenti sfavorevoli contro i tennisti italiani nel 2022. Nel corso di questa stagione ha già perso contro Berrettini (Australian Open), Sinner (Wimbledon) e Musetti (Amburgo). “Non sono abituato a giocare contro mancini, sarà un match difficile. Ho gli incubi per i tennisti italiani – ammette ... Leggi su sportface (Di sabato 30 luglio 2022) Carloscontinua la sua ascesa nel ranking Atp e mette nel mirino un nuovo obiettivo: entrare tra i primi 4 della classifica dal prossimo lunedì. Per riuscirci avrà bisogno di superare Giulio Zeppieri nelle semifinali dell’Atp di. I favori del pronostico sono tutti dalla parte del fenomeno spagnolo nonostante il grande torneo dell’azzurro, partito dalle qualificazioni, manon dimentica alcuni precedenti sfavorevoli contro inel. Nel corso di questa stagione ha già perso contro Berrettini (Australian Open), Sinner (Wimbledon) e Musetti (Amburgo). “Non sono abituato a giocare contro mancini, sarà un match difficile. Ho gliper i– ammette ...

