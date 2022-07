Atp di Kitzbuhel, Sonego trionfa in doppio con Martinez (Di sabato 30 luglio 2022) Sventola il tricolore sul “Generali Open”, ATP 250 di Kitzbuhel (Austria, montepremi di 534.555 euro) grazie al successo nella finale del doppio di Lorenzo Sonego. Il 27enne di Torino, n.58 del ranking in singolare (e n.102 in doppio, al best ranking) insieme allo spagnolo Pedro Martinez ha sconfitto la coppia n.1 del seeding formata dal tedesco Tim Puetz e dal neozelandese Michael Venus, attualmente al n.8 della race 2022 di specialità e in corsa per conquistare un posto alle ATP Finals di Torino. 5-7 6-4 10-8 al match tie-break il punteggio di una partita molto divertente, sottolineata a più riprese dai convinti applausi degli spettatori assiepati sugli spalti del torneo austriaco. “Sono molto felice, è bello vincere giocando con un amico – ha detto Sonego -. Non mi aspetto mai molto ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 30 luglio 2022) Sventola il tricolore sul “Generali Open”, ATP 250 di(Austria, montepremi di 534.555 euro) grazie al successo nella finale deldi Lorenzo. Il 27enne di Torino, n.58 del ranking in singolare (e n.102 in, al best ranking) insieme allo spagnolo Pedroha sconfitto la coppia n.1 del seeding formata dal tedesco Tim Puetz e dal neozelandese Michael Venus, attualmente al n.8 della race 2022 di specialità e in corsa per conquistare un posto alle ATP Finals di Torino. 5-7 6-4 10-8 al match tie-break il punteggio di una partita molto divertente, sottolineata a più riprese dai convinti applausi degli spettatori assiepati sugli spalti del torneo austriaco. “Sono molto felice, è bello vincere giocando con un amico – ha detto-. Non mi aspetto mai molto ...

