ATP Atlanta 2022 | risultati 29 luglio | derby statunitense in semifinale tra Frances Tiafoe e Jenson Brooksby

(Di sabato 30 luglio 2022) Nella notte italiana si è completata la quina giornata del torneo ATP 250di tennis: si sono disputati tutti i quarti di finale del tabellone di singolare maschile degliOpen, che si giocano sul cemento outdoor. Non sono presenti tennisti italiani nel main draw. Nella parte alta del tabellone il bielorusso Ilya Ivashka supera in tre set loTommy Paul con lo score di 6-2 3-6 6-1 ed inse la vedrà con l’australiano Alex De Minaur, che regola il transalpino Adrian Mannarino con il punteggio di 4-6 6-3 6-0. Nella parte bassa del tabellone si sono giocati duestatunitensi:si impone contro Brandon Nakashima con il punteggio di 6-4 6-2 e nella prossima notte ...

Oggi, sabato 30 luglio 2022, saranno di scena diversi sport: il tennis con i torneidi Kitzbuehel, Umago ee WTA di Varsavia e Praga, il ciclismo con la Clasica San Sebastian, il ciclismo femminile con il Tour de France, i motori con il GP d'Ungheria di F1, e molti altri ...Lo statunitense batte Shelton, l'australiano piega Duckworth.(USA) - John Isner e Alex De Minaur sono approdati ai quarti di finale del BB&TOpen, torneo250 in scena sui campi in cemento della Georgia, negli Stati Uniti. Lo statunitense, seconda testa di serie del tabellone e numero 25 del mondo, ha battuto il connazionale Ben ...Tennis: le informazioni su dove seguire, in diretta tv e streaming, Sinner-Agamenone. Il match vale come 2ª semifinale del torneo 250 croato ...Tennis: le informazioni su dove seguire, in diretta tv e streaming, Alcaraz-Zeppieri. L'incontro vale come prima semifinale del 250 croato ...