Atp Atlanta 2022 | De Minaur batte anche il caldo | Brooksby elimina Isner

Leggi su sportface

(Di sabato 30 luglio 2022) Delineate le semifinali dell’Atp 250 di, primo assaggio della lunga estate sul cemento americano. Resta in corsa la testa di serie numero 2, l’australiano Alex de. Servono però tre set per superare Adrian Mannarino sotto il grandi ‘Hotlanta’. L’aussie rischia in apertura di secondo parziale ma cambia marcia dal 3-3 e infila nove game consecutivi per imporsi sul 4-6 6-3 6-0. A separarlo dalla prima finale stagionale resta Ilya Ivashka, che ha messo fine al cammino di Tommy Paul con il punteggio di 6-2 3-6 6-1. Ci sarà comunque una semifinale tutta americana tra Jensone Frances Tiafoe. Il primo ha estromesso il sei volte campione diJohn, in rimonta per 3-6 6-1 6-4. Più semplice il compito di Tiafoe nell’altro derby ...