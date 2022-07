_Morik92_ : La mia chiacchierata con lo specialista Dott. #Zanon, responsabile del progetto Sport Med del gruppo Habilita e con… - sportli26181512 : Atalanta, due fantasisti verso il Bologna: Il nuovo ds del Bologna Giovanni Sartori continua a guardare tra le mura… - DavideMazza : @ilciccio67 @Vin_Spinola @newsdasporto La Juve addirittura arrivò due volte in finale ma nessuno la ricorda come vi… - SciabolataFFP : Colley, Cambiaghi, Cabezas e Capone sono tutti giocatori che probabilmente partiranno, ma che comunque tra i due ou… - zazoomblog : L’Atalanta pronta a battere due colpi: si stringe per Lookman e Pinamonti ma sfuma Tavares - #L’Atalanta #pronta… -

BergamoNews.it

... come quella di battere pervolte l'Inter (nella prima occasione i nerazzurri avevano dato il ... di Claudio Franceschini) Gianluca Caprari: "Monza comeSarebbe splendido"/ "Obiettivo ...Il ds, Mauro Pederzoli, sta infatti portando avantitrattative: la prima per Nicolò Cambiaghi , giovane esterno offensivo di proprietà dell'mentre l'altro nome sulla lista è quello di ... L’Atalanta pronta a battere due colpi: si stringe per Lookman e Pinamonti, ma sfuma Tavares La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...