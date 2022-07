(Di sabato 30 luglio 2022) Qui Zingonia Alla ripresa degli allenamenti di1° agosto, in casaattese buone notizie su. Il difensore non ha partecipato alladi Newcastle per un fastidio al gino, ma le sue condizioni non preoccupano.

Atalanta a riposo dopo la trasferta inglese. Lunedì al lavoro, occhi su Demiral Qui Zingonia Alla ripresa degli allenamenti di domenica 31 luglio, in casa Atalanta attese buone notizie su Demiral. Il difensore non ha partecipato alla trasferta di Newcastle per un fastidio al gino ...Archiviato il pesante ko in amichevole rimediato contro il Twente, la squadra di Sinisa Mihajlovic può beneficiare di due giorni di riposo. La ripresa degli allenamenti è fissata per mercoledì pomerig ...