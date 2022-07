Assalto No Tav in Valsusa, 14 feriti (Di sabato 30 luglio 2022) TORINO (ITALPRESS) – E' di 14 feriti, tra cui una decina di agenti delle forze dell'ordine, il bilancio degli scontri provocati dai No Tav in Valsusa presso il cantiere San Didero. Gli agenti hanno comunque impedito che gli antagonisti entrassero nel cantiere. Nelle fasi più violente dell'azione dei manifestanti si è sprigionato un incendio ai margini della carreggiata autostradale, causato con ogni probabilità dagli artifizi lanciati contro le forze di Polizia, che è stato domato dagli agenti mediante l'utilizzo degli idranti prima che potesse causare ulteriori danni. Sono state avviate subito le procedure di bonifica del tratto autostradale, mediante l'intervento del Nucleo Artificieri e del personale della Sitaf, al fine di liberare il manto da eventuali ordigni inesplosi e permettere al più presto il ripristino della viabilità mediante la rimozione ... Leggi su iltempo (Di sabato 30 luglio 2022) TORINO (ITALPRESS) – E' di 14, tra cui una decina di agenti delle forze dell'ordine, il bilancio degli scontri provocati dai No Tav inpresso il cantiere San Didero. Gli agenti hanno comunque impedito che gli antagonisti entrassero nel cantiere. Nelle fasi più violente dell'azione dei manifestanti si è sprigionato un incendio ai margini della carreggiata autostradale, causato con ogni probabilità dagli artifizi lanciati contro le forze di Polizia, che è stato domato dagli agenti mediante l'utilizzo degli idranti prima che potesse causare ulteriori danni. Sono state avviate subito le procedure di bonifica del tratto autostradale, mediante l'intervento del Nucleo Artificieri e del personale della Sitaf, al fine di liberare il manto da eventuali ordigni inesplosi e permettere al più presto il ripristino della viabilità mediante la rimozione ...

