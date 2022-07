Assalto No-Tav al cantiere della Val di Susa, 12 agenti feriti (Di sabato 30 luglio 2022) AGI - Disordini in Val di Susa, dove in questi giorni si tiene il festival Alta Felicità. Secondo la ricostruzione della questura di Torino, oltre un migliaio di manifestanti sono giunti a San Didero dal campeggio di Venaus con vari mezzi e hanno cercato di forzare il cantiere dell'alta velocità, sia al varco posto sul lato della statale sia nella zona est, a ridosso dell'autostrada, lanciando petardi, fuochi d'artificio e sassi verso la polizia a protezione del sito. Alcune decine di persone si sono posizionate oltre l'autostrada, sul lato opposto del cantiere, lanciando alcuni oggetti che hanno portato alla chiusura temporanea dell'autostrada, all'altezza di Avigliana e all'intervento della polizia che ha respinto i manifestanti, anche utilizzando l'idrante e un considerevole numero ... Leggi su agi (Di sabato 30 luglio 2022) AGI - Disordini in Val di, dove in questi giorni si tiene il festival Alta Felicità. Secondo la ricostruzionequestura di Torino, oltre un migliaio di manifestanti sono giunti a San Didero dal campeggio di Venaus con vari mezzi e hanno cercato di forzare ildell'alta velocità, sia al varco posto sul latostatale sia nella zona est, a ridosso dell'autostrada, lanciando petardi, fuochi d'artificio e sassi verso la polizia a protezione del sito. Alcune decine di persone si sono posizionate oltre l'autostrada, sul lato opposto del, lanciando alcuni oggetti che hanno portato alla chiusura temporanea dell'autostrada, all'altezza di Avigliana e all'interventopolizia che ha respinto i manifestanti, anche utilizzando l'idrante e un considerevole numero ...

repubblica : No Tav, assalto al cantiere dell'autoporto di San Didero: chiusa l'autostrada, poliziotti contusi - rep_torino : No Tav, attacco al cantiere di San Didero: chiusa l'autostrada, 12 poliziotti feriti. Anche un bambino nell'assalto… - lapatty_dan : RT @LaStampa: Assalto No Tav al cantiere a San Didero, lancio di pietre e legna. La polizia risponde con lacrimogeni, 12 agenti feriti http… - LaStampa : Assalto No Tav al cantiere a San Didero, lancio di pietre e legna. La polizia risponde con lacrimogeni, 12 agenti f… - francescabolino : No Tav, assalto al cantiere dell'autoporto di San Didero: chiusa l'autostrada, 12 poliziotti feriti da pietre e bom… -