Ascolti tv 29 luglio 2022: Conti in replica strapazza “Grand Hotel”. Sul podio Nuzzi col caso Scazzi, in equilibrio i telefilm, sorprende il ri-Crozza (Di sabato 30 luglio 2022) Ascolti al top: Su Rai1 Tg1 3,5 milioni di spettatori e 26,1%. La seconda parte di Reazione a catena 3,180 milioni e 27,9%; TecheTecheTè 2,9 milioni di spettatori con il 19,7%, Tg1 delle 13.30 a 2,815 milioni e 24,24%. Su Canale5 Tg5 delle 20.00 a 2,567 milioni e 18,9%, Tg5 delle 13.00 a 2,544 milioni e 22,69%. Estate piena, televisivamente parlando, venerdì 29 luglio. Qualche replica, con alcune prime tv di prodotti che però, nella stagione commerciale non potrebbero stare in prima serata. Su Rai1 in prime time è andata in onda la replica del format Top Dieci e Canale5 ha risposto con la prima tv della serie spagnola Grand Hotel. I telefilm? Rai2 ha proposto episodi freschi di Ncis, Italia 1 di Chicago Med. Rai3 ha programmato il film giallo Driven Il ... Leggi su tvzoom (Di sabato 30 luglio 2022)al top: Su Rai1 Tg1 3,5 milioni di spettatori e 26,1%. La seconda parte di Reazione a catena 3,180 milioni e 27,9%; TecheTecheTè 2,9 milioni di spettatori con il 19,7%, Tg1 delle 13.30 a 2,815 milioni e 24,24%. Su Canale5 Tg5 delle 20.00 a 2,567 milioni e 18,9%, Tg5 delle 13.00 a 2,544 milioni e 22,69%. Estate piena, televisivamente parlando, venerdì 29. Qualche, con alcune prime tv di prodotti che però, nella stagione commerciale non potrebbero stare in prima serata. Su Rai1 in prime time è andata in onda ladel format Top Dieci e Canale5 ha risposto con la prima tv della serie spagnola. I? Rai2 ha proposto episodi freschi di Ncis, Italia 1 di Chicago Med. Rai3 ha programmato il film giallo Driven Il ...

