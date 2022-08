Ascolti tv 29 luglio 2022 | Conti in replica strapazza “Grand Hotel” Sul podio Nuzzi col caso Scazzi | in equilibrio i telefilm | sorprende il ri-Crozza

Leggi su tvzoom

(Di sabato 30 luglio 2022)al top: Su Rai1 Tg1 3,5 milioni di spettatori e 26,1%. La seconda parte di Reazione a catena 3,180 milioni e 27,9%; TecheTecheTè 2,9 milioni di spettatori con il 19,7%, Tg1 delle 13.30 a 2,815 milioni e 24,24%. Su Canale5 Tg5 delle 20.00 a 2,567 milioni e 18,9%, Tg5 delle 13.00 a 2,544 milioni e 22,69%. Estate piena, televisivamente parlando, venerdì 29. Qualche, con alcune prime tv di prodotti che però, nella stagione commerciale non potrebbero stare in prima serata. Su Rai1 in prime time è andata in onda ladel format Top Dieci e Canale5 ha risposto con la prima tv della serie spagnola. I? Rai2 ha proposto episodi freschi di Ncis, Italia 1 di Chicago Med. Rai3 ha programmato il film giallo Driven Il ...