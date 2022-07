Arti performative, al via il Segesta Teatro Festival (Di sabato 30 luglio 2022) Al via martedì 2 agosto il Segesta Teatro Festival, il programma di Arti performative con la direzione Artistica di Claudio Collovà, che si svolgerà fino al 4 settembre in uno dei parchi più affascinanti della Sicilia: il Parco Archeologico di Segesta, in provincia di Trapani, fra il Teatro Antico, il Tempio Afrodite Urania e i comuni limitrofi circondati da vigneti e colline: Calatafimi Segesta, Contessa Entellina, Poggioreale, Salemi e Custonaci. Ben 26 spettacoli di cui 7 Prime Nazionali, per oltre un mese di programmazione multidisciplinare fra Teatro, danza, musica, poesia, installazioni, spettacoli all’alba e notti a scrutare la volta celeste, progetti speciali, eventi diffusi e incontri. Da Virgilio Sieni a ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 30 luglio 2022) Al via martedì 2 agosto il, il programma dicon la direzionestica di Claudio Collovà, che si svolgerà fino al 4 settembre in uno dei parchi più affascinanti della Sicilia: il Parco Archeologico di, in provincia di Trapani, fra ilAntico, il Tempio Afrodite Urania e i comuni limitrofi circondati da vigneti e colline: Calatafimi, Contessa Entellina, Poggioreale, Salemi e Custonaci. Ben 26 spettacoli di cui 7 Prime Nazionali, per oltre un mese di programmazione multidisciplinare fra, danza, musica, poesia, installazioni, spettacoli all’alba e notti a scrutare la volta celeste, progetti speciali, eventi diffusi e incontri. Da Virgilio Sieni a ...

