Arsenal, Arteta: 'Speriamo di fare ancora qualche operazione, se il mercato lo permetterà' VIDEO

Dopo la grande vittoria in amichevole sul Siviglia, il tecnico dell'Arsenal Mikel Arteta ha ammesso che vorrebbe ancora qualche rinforzo...

