Arrestato presunto autore truffa del sedicente carabiniere (Di sabato 30 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPerugia – E’ stato Arrestato a Terni il presunto autore di una truffa che aveva come protagonista un sedicente carabiniere. L’episodio ha avuto come vittima un’anziana residente nella zona di Borgorivo. Il malvivente, spacciandosi per maresciallo dell’Arma, ha detto alla donna, contattata al telefono, che il figlio aveva causato un grave incidente stradale e pertanto aveva bisogno di un’ingente somma di denaro quale fantomatico risarcimento alla persona investita, ricoverata in ospedale in gravi condizioni ed in pericolo di vita. Tale somma sarebbe stata ritirata direttamente al domicilio della vittima da un intermediario. Puntualmente, dieci minuti dopo la chiamata – hanno riferito i militari – un uomo ben vestito qualificandosi come un avvocato si è ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 30 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPerugia – E’ statoa Terni ildi unache aveva come protagonista un. L’episodio ha avuto come vittima un’anziana residente nella zona di Borgorivo. Il malvivente, spacciandosi per maresciallo dell’Arma, ha detto alla donna, contattata al telefono, che il figlio aveva causato un grave incidente stradale e pertanto aveva bisogno di un’ingente somma di denaro quale fantomatico risarcimento alla persona investita, ricoverata in ospedale in gravi condizioni ed in pericolo di vita. Tale somma sarebbe stata ritirata direttamente al domicilio della vittima da un intermediario. Puntualmente, dieci minuti dopo la chiamata – hanno riferito i militari – un uomo ben vestito qualificandosi come un avvocato si è ...

