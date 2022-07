Arrestato per stalking e lesioni personale l'uomo che ha aggredito carabinieri a L'Aquila (Di sabato 30 luglio 2022) L'Aquila - Il personale della Squadra Volanti della Questura, a seguito di indagine congiunta con la locale Squadra Mobile, ha dato esecuzione alla misura cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di L’Aquila su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un uomo residente a L’Aquila, per stalking e lesioni, reati commessi nei confronti della ex compagna. L’uomo, già sottoposto a misure restrittive domiciliari dovute alle aggressioni perpetrate nei confronti dei carabinieri intervenuti a Santa Maria Paganica per sedare una rissa, si è visto notificare dagli operatori dell’U.P.G.S.P. il più grave provvedimento della misura cautelare in carcere poiché indagato per atti persecutori commessi nei confronti ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di sabato 30 luglio 2022) L'- Ildella Squadra Volanti della Questura, a seguito di indagine congiunta con la locale Squadra Mobile, ha dato esecuzione alla misura cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di L’su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di unresidente a L’, per, reati commessi nei confronti della ex compagna. L’, già sottoposto a misure restrittive domiciliari dovute alle aggressioni perpetrate nei confronti deiintervenuti a Santa Maria Paganica per sedare una rissa, si è visto notificare dagli operatori dell’U.P.G.S.P. il più grave provvedimento della misura cautelare in carcere poiché indagato per atti persecutori commessi nei confronti ...

