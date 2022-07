Anticipate le previsioni per lo schianto del razzo cinese sulla Terra | Italia esclusa dalle zone a rischio

(Di sabato 30 luglio 2022) Secondo i calcoli dell’Aerospace Corporation e del Centro europeo per la sorveglianza e il tracciamento, ilLunga Marcia 5B dovrebbe schiantarsialle 19.15. L’non rientra nellepiù probabili per l’impatto. Stando alle informazioni pubblicate dall’Agenzia spazialeil vettore dovrebbe cadere sull’Oceano, anche se al momento non è ancora possibile tracciare con precisione la zona dello. Il Lunga Marcia 5B era partito il 24 luglio dalla base spaziale di Wenchang sull’isola di Hainan nel Sud della Cina. L’obiettivo delera quello di portare alla stazione spazialeTiangong il modulo Wentian, uno dei due laboratori che faranno parte della struttura finale. Non ...

