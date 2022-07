Andrea Delogu si lascia andare su Stefano De Martino (Di sabato 30 luglio 2022) Andrea Delogu fa una confessione inaspettata sul rapporto con Stefano De Martino. A quanto sembra, i due conduttori del Tim Summer Hits, sono stati costretti a modificare il proprio comportamento. Scopriamo nel dettaglio i motivi di questa scelta. Andrea Delogu e Stefano De Martino sono i presentatori del nuovo grande evento estivo, ovvero il Tim L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 30 luglio 2022)fa una confessione inaspettata sul rapporto conDe. A quanto sembra, i due conduttori del Tim Summer Hits, sono stati costretti a modificare il proprio comportamento. Scopriamo nel dettaglio i motivi di questa scelta.Desono i presentatori del nuovo grande evento estivo, ovvero il Tim L'articolo proviene da Leggilo.org.

infoitcultura : Andrea Delogu, la confessione su De Martino: “continuiamo a farlo in privato” - MediasetTgcom24 : Andrea Delogu e Luigi Bruno alle Maldive posano nudi - _Robetta_ : RT @MonaciFilippo: Andrea Delogu è illegale, non può essere mostrata in prima serata. - Sheva0007 : RT @dea_channel: e niente, evidentemente è il destino di Andrea Delogu quello di essere la vip più zoommata d'Italia ??????????@andreadelogu htt… - infoitcultura : Andrea Delogu: “ecco come stanno le cose con Stefano De Martino” -