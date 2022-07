Andrea Delogu, osa con il nudo integrale | L’immagine non é adatta ai deboli di cuore (Di sabato 30 luglio 2022) Andrea Delogu non è nuova alle provocazioni sui social. Alterna post con una spiccata ironia a pubblicazioni sexy che accendono i follower. E’ il caso dell’ultima foto pubblicata nella quale si spinge in un nudo integrale. I follower sono rimasti incantati Andrea Delogu (fonte web)Andrea Delogu, una personalità vincente che ha fatto strada in tv Sta vivendo un periodo d’oro. Andrea Delogu é realizzata sia sul piano professionale che su quello più privato. È ormai ufficialmente diventata il volto di punta della televisione italiana e viene spesso chiamata da più fronti per presenziare ai più importanti eventi nazionali. È impegnata, insieme a Stefano De Martino alla conduzione del TIM Summer Festival, ... Leggi su topicnews (Di sabato 30 luglio 2022)non è nuova alle provocazioni sui social. Alterna post con una spiccata ironia a pubblicazioni sexy che accendono i follower. E’ il caso dell’ultima foto pubblicata nella quale si spinge in un. I follower sono rimasti incantati(fonte web), una personalità vincente che ha fatto strada in tv Sta vivendo un periodo d’oro.é realizzata sia sul piano professionale che su quello più privato. È ormai ufficialmente diventata il volto di punta della televisione italiana e viene spesso chiamata da più fronti per presenziare ai più importanti eventi nazionali. È impegnata, insieme a Stefano De Martino alla conduzione del TIM Summer Festival, ...

