Amici 22 | chi è il nuovo maestro di danza Emanuel Lo

Emanuel Lo (all'anagrafe è Emanuel Lo Iacono) è nato a Roma nel 1979 e fin da bambino ha studiato ballo e canto. Il debutto è arrivato alla fine degli anni Novanta, quando Emanuel Lo debutta nelle vesti ballerino e aiuto coreografo in diversi programmi televisivi targati Rai e Mediaset. Nello stesso periodo si esibisce all'estero accompagnando artisti del calibro di Robbie Williams, Kylie Minogue e Ricky Martin nello loro tourneè. Nel 2010 è lui ad occuparsi delle coreografie di X Factor, che andava ancora in onda su Rai 2, mentre nel 2016 ha fatto il suo debutto ad Amici nelle vesti di giudice di hip hop. Sposato con la cantante Giorgia, ha avuto con lei un figlio, Samuel, che oggi ha dodici anni. I due hanno collaborato spesso anche nel lavoro.

