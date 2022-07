Alika Ogorchukwu | il disabile ucciso a Civitanova Marche mentre tutti stavano a guardare

(Di sabato 30 luglio 2022) C’è un video che testimonia l’omicidio di, l’ambulante nigeriano 39enne,, che è statocon la sua stessa stampella da un operaio di 32 anni, l’italiano Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo a. Tutto per un apprezzamento alla fidanzata di Ferlazzo, che ha reagito con un pestaggio mortale sotto gli occhi degli astanti. Proprio quel video racconta che c’è di sicuro chi ha filmato quanto stava accadendo,non c’è stato nessuno che ha fermato l’aggressione. Tutto si è svolto ieri, verso le due del pomeriggio, in corso Umberto I. di, che l’anno passato era stato investitoera sulla bici , zoppicava e si aiutava con una ...

Roma. Ucciso a colpi di stampella davanti ai passanti. Orrore a Civitanova Marche dove ieri pomeriggio si è consumato un omicidio bestiale. Vittima un ambulante nigeriano di 39 anni,, sposato e padre di un bambino. A ucciderlo un uomo di 32 anni, Filippo Claudio Ferlazzo, di origini campane con precedenti penali, rintracciato e fermato dalla polizia. A scatenare ...Un ritratto diche si rispecchia nelle parole dell'avvocato Francesco Mantella , che lo conosceva da tempo. "Avevo seguito l'iter per il rilascio del permesso di soggiorno della ...La testimonianza del pastore evangelico della comunità: «Generoso, divideva con tutti i quel poco che aveva E ogni volta che parlavamo diceva sempre: “quello che Dio non può fare non esiste”» ...È morto tra l’indifferenza dei presenti, Alika Ogorchukwu, il nigeriano di 39 anni ucciso ieri, 29 luglio, a Civitanova Marche da un campano di 32 anni. In un video girato da un passante si vede l’agg ...