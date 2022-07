'Alika; finito a mani nude e per futili motivi'. Polemiche per l'indifferenza dei testimoni. Manifestano i nigeriani (Di sabato 30 luglio 2022) - Gli inquirenti hanno chiarito la dinamica dell'aggressione costata la vita ad un'ambulante nigeriano ieri a Civitanova Marche. L'aggressore, un operaio di 32 anni, che lunedì sarà sentito dal gip, ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 30 luglio 2022) - Gli inquirenti hanno chiarito la dinamica dell'aggressione costata la vita ad un'ambulante nigeriano ieri a Civitanova Marche. L'aggressore, un operaio di 32 anni, che lunedì sarà sentito dal gip, ...

fanpage : Alika Ogorchukwu, un 39enne di origine nigeriana, è stato ucciso oggi per strada a Civitanova Marche. L’avvocato Fr… - mannocchia : Alika ucciso per strada, l'avvocato a - repubblica : Omicidio Civitanova Marche, la polizia: 'Alika finito mani nude'. E i nigeriani bloccano il corso per protesta [dai… - Canapster : RT @thesniperw: E questo voi lo chiamereste paese civile?! Un paese dove è meglio girare un video da postare piuttosto che intervenire e sa… - HipDem : Post di Marwa Mahmoud Si chiamava Alika Ogochukwu, la vittima pestata a morte ieri a Civitanova Marche. Aveva 39 a… -