Albano Carrisi, solo oggi la verità su Romina Power e il divorzio: “Speravo che…” (Di sabato 30 luglio 2022) La fine della bellissima storia d’amore tra Albano e Romina ancora oggi trova spazio nel mondo del gossip, soprattutto dopo le dichiarazioni sconvolgenti rilasciate dal cantante che ha ammesso di aver aspettato la moglie per 8 anni. Sono state numerose le motivazioni che hanno spunto Albano Carrisi e Romina Power a lasciarsi definitivamente, e il dolore provato per la scomparsa della figlia Ylenia è solo un tassello in più che si aggiunge a questo grande quadro. Un addio arrivato quasi 30 anni fa, ma che ancora oggi fa discutere il web, così come successo dopo le dichiarazioni rilasciare non molto tempo fa da Albano Carrisi alla stampa. “Speravo tornasse” È sempre ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 30 luglio 2022) La fine della bellissima storia d’amore traancoratrova spazio nel mondo del gossip, soprattutto dopo le dichiarazioni sconvolgenti rilasciate dal cantante che ha ammesso di aver aspettato la moglie per 8 anni. Sono state numerose le motivazioni che hanno spuntoa lasciarsi definitivamente, e il dolore provato per la scomparsa della figlia Ylenia èun tassello in più che si aggiunge a questo grande quadro. Un addio arrivato quasi 30 anni fa, ma che ancorafa discutere il web, così come successo dopo le dichiarazioni rilasciare non molto tempo fa daalla stampa. “tornasse” È sempre ...

Beato2308 : @piaccaeli È molto più conosciuto Albano Carrisi…?????? - TrungadiNino : @Misurelli77 Anche Albano carrisi il cantante prima dell'invasione in ucraina ha elogiato ,putin e il popolo russ… - rbostik : @ProfMBassetti le prime le consigliavano Albano Carrisi, Mara Venier e Bonolis .... - cioffialberto10 : Sono stati due giorni duri per me, è stato difficile affrontare tutto questo da solo, andrò in terapia per un po’ p… - MaryVintage80 : Stasera su RETEMIA HD il film musicale 'CHAMPAGNE IN PARADISO' (Italia 1984) regia di Aldo Grimaldi con Albano Carr… -