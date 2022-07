Aggressione in un negozio, due persone ferite: paura ad Avellino (Di sabato 30 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMonteforte Irpino (AV) – Aggressione a colpi di martello all’interno di un negozio che vende principalmente merce di origine cinese. È accaduto a Monteforte Irpino. Vittime un gestore dell’esercizio e un avventore (50enne originario dell’Est Europa), entrambi trasportati dal 118 all’ospedale “Moscati” di Avellino. Il presunto aggressore, rintracciato e bloccato dai Carabinieri della locale Stazione, è in Caserma per l’identificazione: si tratta di un extracomunitario. Ancora da chiarire i motivi alla base della violenta Aggressione. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 30 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMonteforte Irpino (AV) –a colpi di martello all’interno di unche vende principalmente merce di origine cinese. È accaduto a Monteforte Irpino. Vittime un gestore dell’esercizio e un avventore (50enne originario dell’Est Europa), entrambi trasportati dal 118 all’ospedale “Moscati” di. Il presunto aggressore, rintracciato e bloccato dai Carabinieri della locale Stazione, è in Caserma per l’identificazione: si tratta di un extracomunitario. Ancora da chiarire i motivi alla base della violenta. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

