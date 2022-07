Aggredito e ucciso a bastonate a Civitanova Marche: “Fermati che lo ammazzi”, nessuno è intervenuto (Di sabato 30 luglio 2022) Picchiato a morte in mezzo alla strada. È accaduto a Civitanova Marche, in provincia di Macerata, dove nel primo pomeriggio Alika Ogorchukw, un ambulante nigeriano di 39 anni, è stato inseguito e poi percosso mortalmente sotto gli occhi dei passanti. Sotto accusa per l’aggressione è Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo, operaio 32enne di origini salernitane ma domiciliato nel comune marchigiano. Ora l’uomo si trova in stato di fermo e dovrà rispondere di rapina e omicidio volontario. Lui sostiene che la vittima avesse importunato la sua ragazza ma gli inquirenti continuano ad indagare per ricostruire la vicenda Aggredito e ucciso a bastonate a Civitanova Marche Secondo gli investigatori, Ogorchukw sarebbe stato forse troppo insistente nel tentare di vendere la sua ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 30 luglio 2022) Picchiato a morte in mezzo alla strada. È accaduto a, in provincia di Macerata, dove nel primo pomeriggio Alika Ogorchukw, un ambulante nigeriano di 39 anni, è stato inseguito e poi percosso mortalmente sotto gli occhi dei passanti. Sotto accusa per l’aggressione è Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo, operaio 32enne di origini salernitane ma domiciliato nel comune marchigiano. Ora l’uomo si trova in stato di fermo e dovrà rispondere di rapina e omicidio volontario. Lui sostiene che la vittima avesse importunato la sua ragazza ma gli inquirenti continuano ad indagare per ricostruire la vicendaSecondo gli investigatori, Ogorchukw sarebbe stato forse troppo insistente nel tentare di vendere la sua ...

Agenzia_Ansa : Per aver fatto degli apprezzamenti su una donna, uno straniero è stato aggredito dall'uomo che accompagnava la giov… - RaiNews : Secondo alcuni negozianti, l'ambulante era una presenza abituale in quella zona e sarebbe stata sua la stampella us… - rtl1025 : ?? Un venditore ambulante è stato ucciso a colpi di stampella a Civitanova Marche. Secondo alcuni avrebbe fatto un a… - ilDifforme : Dramma nelle Marche dove un uomo viene aggredito e ucciso a colpi di stampella in strada. - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: Per aver fatto degli apprezzamenti su una donna, uno straniero è stato aggredito dall'uomo che accompagnava la giovane ch… -