Addio a Roberto Nobile, è morto l'attore celebre per il Commissario Montalbano. Aveva recitato anche per Avati e Moretti (Di sabato 30 luglio 2022) Aveva 74 anni l'attore Roberto Nobile, morto improvvisamente a Roma dopo una ricca carriera tra cinema e fiction, oltre che teatro. Popolarissimo il suo personaggio nella serie del Commissario Montalbano, dove interpretava Nicolò Zito, il giornalista di Rete Libera che faceva da consigliere al protagonista interpretato da Luca Zingaretti durante le indagini. Nobile era stato anche Antonio Parmesan in Distretto di Polizia. Le fiction tv Nobile era nato a Verona, originario di Ragusa e romano di adozione. Aveva debuttato nella fiction La Piovra negli anni '90, per poi partecipare al cast di Don Matteo, Una grande famiglia e Di padre in figlia.

