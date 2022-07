Acquaroli visita Casa rifugio Giovanni XXIII | ' stop tratta'

(Di sabato 30 luglio 2022) Alla vigilia del 30 luglio, per la Giornata internazionale contro ladi esseri umani, il presidente della Regione Marche, Francesco, ha fattoalladella Comunita' ...

Alla vigilia del 30 luglio, per la Giornata internazionale contro la tratta di esseri umani, il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ha fatto visita alla Casa rifugio della Comunita' Papa Giovanni XXIII gestita da Don Aldo Buonaiuto. Il Presidente ha visitato il centro appena ristrutturato e ampliato grazie ad una donazione. "La visita di un governatore in una casa dove vivono le donne più invisibili della società a cui è stata calpestata la dignità, a cui è stata tolta anche la voglia di sopravvivere, assume un grande significato."