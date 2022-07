Acerbi può salutare la Lazio, un club di Serie A su di lui: i dettagli (Di sabato 30 luglio 2022) Il futuro di Francesco Acerbi sembra essere sempre più lontano dalla Lazio; la rottura con i tifosi sembra ormai allontanare il campione d’Europa dalla Capitale. Infatti, come riportato da Il Messaggero, l’Atalanta avrebbe messo gli occhi proprio sul difensore classe 1988. La società bergamasca potrebbe avere la necessità di rimpiazzare Palomino dopo la sospensione per doping. calciomercato Acerbi Atalanta L’ostacolo tra Acerbi e L’Atalanta sarebbe l’ingaggio del calciatore, quest’ultimo infatti percepisce circa 2,5 milioni di euro, cifra che non rientra negli standard della famiglia Percassi. Il calciatore attualmente si sta allenando a Formello non essendo partito con la squadra per la Germania. Sul difensore ci sono diverse squadre, sia italiane che estere, in particolar modo l’Inter potrebbe puntare ... Leggi su rompipallone (Di sabato 30 luglio 2022) Il futuro di Francescosembra essere sempre più lontano dalla; la rottura con i tifosi sembra ormai allontanare il campione d’Europa dalla Capitale. Infatti, come riportato da Il Messaggero, l’Atalanta avrebbe messo gli occhi proprio sul difensore classe 1988. La società bergamasca potrebbe avere la necessità di rimpiazzare Palomino dopo la sospensione per doping. calciomercatoAtalanta L’ostacolo trae L’Atalanta sarebbe l’ingaggio del calciatore, quest’ultimo infatti percepisce circa 2,5 milioni di euro, cifra che non rientra negli standard della famiglia Percassi. Il calciatore attualmente si sta allenando a Formello non essendo partito con la squadra per la Germania. Sul difensore ci sono diverse squadre, sia italiane che estere, in particolar modo l’Inter potrebbe puntare ...

