Acer lancia il “Flash Sale Weekend” | Pc e Notebook col 20% di sconto immediato!

Leggi su computermagazine

(Di sabato 30 luglio 2022) Chi volesse acquistare un pc o undovrebbe leggere attentamente quanto vi stiamo scrivendo: sul sito disono attivi gli sconti del, i “”. Sconti, 30/7/2022 – Computermagazine.itSi tratta di 72 ore di offerte durante le quali i prodotti selezionati dalla nota multinazionale dell’elettronica, saranno messi in vendita con unoimmediato del 20 per cento, un bel taglio di prezzo rispetto al normale di listino. La particolarità di questi sconti è che si applicano su tutto, non soltanto sui sopracitatie pc, ma anche gli accessori, di conseguenza si tratta di un’occasione ghiotta per approfittarne e mettere le mani sul computer desiderato da tempo. Un po’ di esempi di offerta? L’Aspire ...