Acciaierie di Sicilia chiude a causa del caro-energia

Ashmira1 : Acciaierie di Sicilia ferma la produzione a causa del caro-energia - AnsaSicilia : Energia:sindacati,stop Acciaierie Sicilia,rischio 500 posti. Blocco della produzione a agosto, intervengano Regione… - telodogratis : Energia:sindacati,stop Acciaierie Sicilia,rischio 500 posti - palermo24h : Catania, Acciaierie di Sicilia chiude per tutto il mese di agosto: «L'energia costa troppo»

(ANSA) - CATANIA, 29 LUG - "Da oggi Acciaierie di Sicilia si ferma, affossata dal caro-energia. Una brutta notizia per i lavoratori, per Catania e per tutta l'Isola". Lo affermano le segreterie territoriali e le rappresentanze. CATANIA – "I proibitivi costi energetici hanno costretto Acciaierie di Sicilia, dopo le fermate di giugno e luglio, a programmare la chiusura per tutto il mese di agosto, attivando la solidarietà per ...