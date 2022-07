A Varsavia la Paolini è senza scampo, in finale va la Garcia (Di sabato 30 luglio 2022) Si ferma in semifinale il cammino nel torneo Wta di Varsavia per l'azzurra Jasmine Paolini. La 26enne di Castelnuovo di Garfagnana, n. 58 del ranking, è stata sconfitta in due set dalla francese ... Leggi su gazzetta (Di sabato 30 luglio 2022) Si ferma in semiil cammino nel torneo Wta diper l'azzurra Jasmine. La 26enne di Castelnuovo di Garfagnana, n. 58 del ranking, è stata sconfitta in due set dalla francese ...

