A scuola si boccia sempre meno. Ma aumentano gli studenti rimandati e costretti a studiare durante l’estate (Di sabato 30 luglio 2022) Nelle scuole italiane si boccia sempre meno, ma sempre più ragazzi alle superiori sono rimandati a settembre per recuperare materie in sofferenza con il rischio di ripetere l’anno scolastico dopo aver studiato tutta l’estate. E’ questa la fotografia che emerge dai dati pubblicati dal ministero dell’Istruzione sugli scrutini delle secondarie. Alle medie sostanzialmente cambia poco confrontando i risultati del 2020/2021 con quelli del 2021/2022: lo scorso anno ad essere promossi era stato il 98,3% dei ragazzi mentre quest’anno è il 98,5%. A fermarsi di più sono i ragazzi al primo anno che in quelli successivi. Due sono le Regioni dove i professori hanno la mano più pesante: il Piemonte (2,3% di non ammessi) e la Liguria (2,0%) mentre ad avere la maglia rosa è il Molise dove solo lo 0,5% ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 30 luglio 2022) Nelle scuole italiane si, mapiù ragazzi alle superiori sonoa settembre per recuperare materie in sofferenza con il rischio di ripetere l’anno scolastico dopo aver studiato tutta. E’ questa la fotografia che emerge dai dati pubblicati dal ministero dell’Istruzione sugli scrutini delle secondarie. Alle medie sostanzialmente cambia poco confrontando i risultati del 2020/2021 con quelli del 2021/2022: lo scorso anno ad essere promossi era stato il 98,3% dei ragazzi mentre quest’anno è il 98,5%. A fermarsi di più sono i ragazzi al primo anno che in quelli successivi. Due sono le Regioni dove i professori hanno la mano più pesante: il Piemonte (2,3% di non ammessi) e la Liguria (2,0%) mentre ad avere la maglia rosa è il Molise dove solo lo 0,5% ...

