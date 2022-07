(Di sabato 30 luglio 2022). La sirena degli attacchi aerei è ancora una presenza fissa nei dintorni di Kyiv. Mentre suona tra i palazzi distrutti di, le persone non si scompongono più di tanto, nessuno c... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il Foglio

... per chi combatte, si offre volontario, allestisce un campo profughi, lavora sotto il...maglietta indossata da Olena con quella dei carri armati russi bruciati lungo le strade di Irpin e. E ...... con i caffè affollati anche sotto ildelle frequenti sirene dei raid aerei, il suo viso ... dove puoi prendere un matcha in un bar e poi guidare per un'ora daper vedere la fossa comune. È ... A Bucha il suono della ricostruzione supera quello delle sirene Ogni via porta la cicatrice dell’orrore russo, ma non c’è tempo per odiare. Il primo passo per ripartire è togliere di mezzo i calcinacci, mentre si allestiscono mense e cucine comuni nelle piazze per ...