53 miliardi di rincari per le famiglie | il boom dei prezzi svuota i portafogli degli italiani

Leggi su iltempo

(Di sabato 30 luglio 2022)deialimentari e dell'energia, ma anche riflessi su altri materiale di prima necessità come il legno. La crisi morde e i rischi si fanno sempre più alti, vista l'incertezza della situazione internazionale. L'inflazione che nel mese di luglio ha raggiunto il 7,9% e che per la parte già acquisita per il 2022 tocca il 6,7% si tradurrà secondo Codacons in un aggravio di spesa per leitaliane pari a 53,5di euro per l'acquisto di beni e servizi. «Solo per la spesa alimentare, la cui inflazione acquisita è pari al +7,5% nel 2022, lespendono in totale quasi 10,9di euro in più» si legge in uno studio ricordando che «già per la voce trasporti una famiglia si ritrova oggi a subire un salasso pari in media a +481 euro annui ...