30 luglio1976 – Il Cruzeiro di Jairzinho vince la Coppa Libertadores

(Di sabato 30 luglio 2022) Ilalza al cielo la… il racconto di Massimo Prati Nel titolo ho fatto riferimento aperché probabilmente si tratta del giocatore, allora in forza al, più noto al pubblico italiano.aveva fatto grande parte della sua carriera nel Botafogo. Ma, dopo i Mondiali del ’74, era passato all’Olympique di Marsiglia, dove aveva raggiunto il suo amico Paulo César. L’inizio di quell’esperienza francese era stato entusiasmante: il giorno del suo primo allenamento col club marsigliese fu segnato dalla presenza di 10.000 tifosi entusiasti. Ma, per, la stagione si concluse con la macchia di una pesante squalifica per un’aggressione al guardalinee. Così, l’attaccante brasiliano fu costretto a rientrare nel suo paese, finendo al ...