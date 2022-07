296 GT3, ecco la nuova Ferrari per le competizioni gran turismo – FOTO (Di sabato 30 luglio 2022) L’esordio in gara è previsto per gennaio 2023, alla 24 Ore di Daytona del campionato IMSA. Tuttavia, le forme della nuova 296 GT3, che per metà è una supercar e per metà un Ufo, stanno già infiammando di passione Ferraristi e non. L’ultimo bolide da corsa della Scuderia di Maranello gareggerà nelle competizioni gran turismo: rispetto alla 488 GT3, che sostituisce, l’auto vanta un carico aerodinamico superiore del 20%. Del resto, dallo splitter anteriore fino all’estrattore di coda, ogni dettaglio è studiato per fendere l’aria è piegarla alle esigenze fluidodinamiche del veicolo. All’interno si respira aria di Formula 1 visto che le funzioni dell’auto si controllano prevalentemente dai comandi incorporati sul volante. Tuttavia, la novità più grossa rispetto alla precedente 488 GT3 si trova ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 30 luglio 2022) L’esordio in gara è previsto per gennaio 2023, alla 24 Ore di Daytona del campionato IMSA. Tuttavia, le forme della296 GT3, che per metà è una supercar e per metà un Ufo, stanno già infiammando di passionesti e non. L’ultimo bolide da corsa della Scuderia di Maranello gareggerà nelle: rispetto alla 488 GT3, che sostituisce, l’auto vanta un carico aerodinamico superiore del 20%. Del resto, dallo splitter anteriore fino all’estrattore di coda, ogni dettaglio è studiato per fendere l’aria è piegarla alle esigenze fluidodinamiche del veicolo. All’interno si respira aria di Formula 1 visto che le funzioni dell’auto si controllano prevalentemente dai comandi incorporati sul volante. Tuttavia, la novità più grossa rispetto alla precedente 488 GT3 si trova ...

MarcoScafati1 : ecco la nuova #Ferrari296GT3 per le competizioni gran turismo – FOTO - SimoFerrari22 : Dopo la Ferrari 296 GT3 anche Porsche svela la nuova GT3 bella bestiolina pure lei con dettagli della sorella 911 R… - qnazionale : Ferrari 296 GT3, il nuovo bolide col super V6 per competizioni GT - EstebBeltramino : Ferrari 296 GT3, svelata la vettura per GT ed Endurance #motori - infoitscienza : Svelata a Spa-Francorchamps la nuova Ferrari 296 GT3 -