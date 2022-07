Zuppa di Porro 29 luglio 2022

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 29 luglio 2022)di. Come volevasi dimostrare, la velina della Stampa su rapporti tra ambasciata russa e leghisti, diventa tema principale della campagna elettorale: ma sui giornali. Immagino che nelle spiagge non si parli di alttro e cioè del fatto che un certo capuano, amico di salvini, vede il numero due dell’ambasciata russa a Roma che gli chiede se i ministri leghisti mollano draghi? ma ragazzi scehrziamo. Belpietro sfotte la stampa, dicendo che sta roba l’avevano rirata già fuori loro, è vero basta avere un archivio, ai tempi dell’orgnaizzaione del volo di Salvini a Mosca. Ma Minzolini più lucido di tutti scrive: toc toc ma non è stato Conte a far saltare il governo? Travaglio il più perfido intanto ricorda come Jacoboni, quello del presunto scoop che i servizi italaini negano, è lo stesso che montò il casino sulla presunta troll grillino putiniana ...