Zeman: «La vicenda di Palomino è strana, fa pensare. Spero tanto sia un caso isolato» (Di venerdì 29 luglio 2022) Con il controllo antidoping effettuato nel ritiro dell’Atalanta, e Palomino trovato positivo al nandrolone, sulla Serie A torna l’ombra del doping. Una delle bandiere della lotta alle sostanze proibite è stato Zdenek Zeman, che del tema ha parlato al sito notizie.com. Le sue parole sono oggi su Il Tempo. «Il caso di positività di Palomino è una vicenda strana, non lo so cosa pensare, mi spiace per il ragazzo e Spero tanto sia un caso isolato. Lo Spero per davvero, vediamo quello che si scopre andando avanti. Certo, trovare il nandrolone dopo un test a sorpresa fa un po’ pensare e riflettere, ma possono essere tante le cause. È strano, lo ripeto, ma si deve aspettare: ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 29 luglio 2022) Con il controllo antidoping effettuato nel ritiro dell’Atalanta, etrovato positivo al nandrolone, sulla Serie A torna l’ombra del doping. Una delle bandiere della lotta alle sostanze proibite è stato Zdenek, che del tema ha parlato al sito notizie.com. Le sue parole sono oggi su Il Tempo. «Ildi positività diè una, non lo so cosa, mi spiace per il ragazzo esia un. Loper davvero, vediamo quello che si scopre andando avanti. Certo, trovare il nandrolone dopo un test a sorpresa fa un po’e riflettere, ma possono essere tante le cause. È strano, lo ripeto, ma si deve aspettare: ...

