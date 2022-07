zazoomblog : Zazzaroni: Squadre impresentabili in Serie A lo penso ancora. Sapete chi mi ha dato ragione? - #Zazzaroni:… - Lory31511460 : @silviomass75 Meglio che mi taccio.....Zazzaroni che pensasse alla sua Joya senza rompere i cabassisi alle altre squadre .... - soldatoprovocat : @Chiariello_CS Ma cosa deve vincere che ci sono squadre oggettivamente più forti e rinforzate? Dopo il carro Zazzaroni dove lo mette??? -

Ivanper il Corriere dello Sport galliani e berlusconi A oggi, Origi, Adli e forse De Ketelaere e Tanganga per il Milan; Bremer, Di Maria e Pogba per la Juventus; Lukaku, Mkhitaryan, Onana e ...Prosegue il ciapanò delleitaliane per l'ex numero 10 della Juventus. Tra queste, ovviamente, c'è anche il Napoli. Sul Corriere dello Sport Ivanricorda Del Napoli scrive:Mi ha colpito nei giorni scorsi un commento di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport ed autorevole giornalista sportivo di lungo corso che da diversi anni risiede a Monza. “Sembra di tor ...Calciomercato Juventus, De Ligt promesso al Bayern: parla .... Il Direttore del Corriere dello Sport ha parlato chiaramente di mercato e della situazione legata al calcio in Serie A, sempre più un cam ...