WWE: NXT 2.0 verso la chiusura? Triple H pensa ad un ritorno al passato (Di venerdì 29 luglio 2022) Nel momento in cui Triple H era stato colto dall'infarto ed era stato costretto al ricovero, in WWE sono cambiate tante cose. Tra cui la sua creatura, NXT, a cui era stato imposto un rebranding in 2.0. Ora però che Levesque è sul ponte di comando, le cose possono cambiare nuovamente, con un ritorno al passato che potrebbe convincere tantissimi fan della compagnia. Addio NXT 2.0? Secondo quanto riporta il giornalista Dave Meltzer, in questi giorni Triple H si sarebbe incontrato con Shawn Michaels per discutere del possibile ritorno all'antico di NXT, non solo nel branding ma anche nella composizione del roster. Il nuovo head creative booker della WWE vorrebbe infatti dare spazio di nuovo a wrestler molto noti nelle indy, che non siano necessariamente legati ad un modello standard di ...

