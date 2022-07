WTA Varsavia 2022: Caroline Garcia sconfigge Swiatek e accede in semifinale. Bene anche Paolini, Baindl e Bogdan (Di venerdì 29 luglio 2022) Si è da poco conclusa un’altra giornata del WTA 250 di Varsavia. Sulla terra rossa polacca si sono disputati oggi tutti i quarti di finale e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. La vittoria più importante di oggi è stata senza dubbi quella di Caroline Garcia. La francese (n.5 del seeding), infatti, ha battuto la numero 1 al mondo Iga Swiatek (per la polacca si tratta della seconda sconfitta nelle ultime quattro partite) con il risultato di 6-1 1-6 6-4 dopo due ore e 19 minuti di gioco. La transalpina sfiderà dunque in semifinale l’azzurra Jasmine Paolini (n.10 del seeding), oggi vittoriosa in rimonta contro la svizzera Viktorija Golubic (n.103) con il punteggio di 1-6 6-2 6-2. Nelle altre due partite di giornata sono arrivati i successi di ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 luglio 2022) Si è da poco conclusa un’altra giornata del WTA 250 di. Sulla terra rossa polacca si sono disputati oggi tutti i quarti di finale e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. La vittoria più importante di oggi è stata senza dubbi quella di. La francese (n.5 del seeding), infatti, ha battuto la numero 1 al mondo Iga(per la polacca si tratta della seconda sconfitta nelle ultime quattro partite) con il risultato di 6-1 1-6 6-4 dopo due ore e 19 minuti di gioco. La transalpina sfiderà dunque inl’azzurra Jasmine(n.10 del seeding), oggi vittoriosa in rimonta contro la svizzera Viktorija Golubic (n.103) con il punteggio di 1-6 6-2 6-2. Nelle altre due partite di giornata sono arrivati i successi di ...

