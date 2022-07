WTA Praga 2022: Potapova elimina Kontaveit e vola in semifinale. Avanti anche Bouzkova, Noskova e Wang (Di venerdì 29 luglio 2022) Si è appena conclusa un’altra giornata del WTA 250 di Varsavia. Sul cemento ceco si sono disputati oggi tutti i quarti di finale e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Nella prima partita di giornata è arrivato il successo schiacciante e sorprendente di Anastasia Potapova. La russa (testa di serie n.7) ha sconfitto infatti l’estone Anett Kontaveit (n.1 del seeding) con un doppio 6-1 e si è regalata la semifinale contro la cinese Qiang Wang (n.141 al mondo), uscita vincitrice dal match contro la polacca Magda Linette (n.68 WTA) con il risultato di 7-5 6-7(5) 6-4. L’altra semifinale di domani sarà invece quella tra le padroni di casa Marie Bouzkova (n.8 del torneo) e Linda Noskova. La prima ha superato nel suo incontro ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 luglio 2022) Si è appena conclusa un’altra giornata del WTA 250 di Varsavia. Sul cemento ceco si sono disputati oggi tutti i quarti di finale e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Nella prima partita di giornata è arrivato il successo schiacciante e sorprendente di Anastasia. La russa (testa di serie n.7) ha sconfitto infatti l’estone Anett(n.1 del seeding) con un doppio 6-1 e si è regalata lacontro la cinese Qiang(n.141 al mondo), uscita vincitrice dal match contro la polacca Magda Linette (n.68 WTA) con il risultato di 7-5 6-7(5) 6-4. L’altradi domani sarà invece quella tra le padroni di casa Marie(n.8 del torneo) e Linda. La prima ha superato nel suo incontro ...

