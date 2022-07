Winx Club compie 18 anni: successo per 2004 – Back to Alfea (Di venerdì 29 luglio 2022) L’edizione #52 del Giffoni Film Festival è stata palcoscenico del più importante appuntamento per i 18 anni di Winx Club dedicato agli storici e fedelissimi fan. Ieri, infatti, si è svolto 2004 – Back to Alfea, l’esclusivo evento per festeggiare le fate più amate della TV insieme all’affezionato pubblico che le segue sin dagli esordi. Diciotto anni di inarrestabili successi in ogni angolo del pianeta, che Rainbow ha voluto celebrare nel posto dove i sogni diventano meravigliose realtà, per coronare questo importantissimo traguardo insieme ai giovani di oggi e bambini di ieri. L’evento ha riscosso un successo straordinario e testimonia l’amore per il brand che è sempre più vivo e continua a emozionare intere generazioni. Avvolti in un’atmosfera magica, ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 29 luglio 2022) L’edizione #52 del Giffoni Film Festival è stata palcoscenico del più importante appuntamento per i 18didedicato agli storici e fedelissimi fan. Ieri, infatti, si è svoltoto, l’esclusivo evento per festeggiare le fate più amate della TV insieme all’affezionato pubblico che le segue sin dagli esordi. Diciottodi inarrestabili successi in ogni angolo del pianeta, che Rainbow ha voluto celebrare nel posto dove i sogni diventano meravigliose realtà, per coronare questo importantissimo traguardo insieme ai giovani di oggi e bambini di ieri. L’evento ha riscosso unstraordinario e testimonia l’amore per il brand che è sempre più vivo e continua a emozionare intere generazioni. Avvolti in un’atmosfera magica, ...

Imperoland : Ieri a Giffoni Film Festival si sono tenuti i festeggiamenti per i 18 anni di Winx Club! ?? - dumurin : Voglio vedere questo nuovo film di montaggio di Winx Club! - Fantasy_Hollow : RT @WinxPocketNews: Sul nostro forum è arrivata la scansione completa del Winx Club Magazine 220 - WinxPocketNews : Sul nostro forum è arrivata la scansione completa del Winx Club Magazine 220 - jetgearloose : Di que no te has visto Winx Club sin decirlo: -