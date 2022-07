Will Smith si scusa con Chris Rock dopo lo schiaffo agli Oscar (Di venerdì 29 luglio 2022) Le parole di Will Smith Solo qualche mese fa come tutti ricorderemo nel corso della premiazione degli Oscar Will Smith ha dato uno schiaffo a Chris Rock, dopo che il conduttore aveva fatto una battuta su Jada Pinkett, moglie dell’attore. L’accaduto per giorni ha fatto discutere il mondo intero e poco fa è accaduto qualcosa L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 29 luglio 2022) Le parole diSolo qualche mese fa come tutti ricorderemo nel corso della premiazione degliha dato unoche il conduttore aveva fatto una battuta su Jada Pinkett, moglie dell’attore. L’accaduto per giorni ha fatto discutere il mondo intero e poco fa è accaduto qualcosa L'articolo proviene da Novella 2000.

trash_italiano : Will Smith si scusa con Chris Rock dopo lo schiaffo agli Oscar. “Ho provato a contattare Chris, ma ho saputo che… - Agenzia_Ansa : Per la prima volta dopo l'ostracismo a cui è stato condannato per lo schiaffo in diretta a Chris Rock, Will Smith s… - EleonoraDAmore : Le scuse di #WillSmith a #ChrisRock: “Non vuole parlarmi, ma con lo schiaffo mia moglie Jada non c’entra”… - BestMovieItalia : Will Smith pubblica un video per scusarsi con Chris Rock per lo schiaffo agli Oscar: «Ho fatto quella scelta da sol… - SkyTG24 : Will Smith si scusa con Chris Rock per lo schiaffo agli Oscar 2022. VIDEO -