Will Smith si scusa con Chris Rock dopo lo schiaffo agli Oscar: «Non mi parla, quando sarà pronto si farà vivo» (Di venerdì 29 luglio 2022) Will Smith torna a parlare dello schiaffo a Chris Rock durante la notte degli Oscar. L’attore premiato dall’Academy per la sua performance in Una famiglia vincente – King Richard, in un video pubblicato sui social si dice «profondamente pentito» per l’accaduto, definendo «inaccettabile» il proprio comportamento. Dal palco di Los Angeles Rock aveva fatto una battuta in diretta mondiale sulla testa rasata della moglie di Smith, Jada Pinkett, che soffre di alopecia. L’attore che da lì a poco avrebbe salito di nuovo quei gradini per ritirare il premio come miglior attore, si è diretto verso Rock e gli ha dato uno schiaffo. «È stata questione di un minuto», ha detto nel video. «Ho contattato ... Leggi su open.online (Di venerdì 29 luglio 2022)torna are dellodurante la notte degli. L’attore premiato dall’Academy per la sua performance in Una famiglia vincente – King Richard, in un video pubblicato sui social si dice «profondamente pentito» per l’accaduto, definendo «inaccettabile» il proprio comportamento. Dal palco di Los Angelesaveva fatto una battuta in diretta mondiale sulla testa rasata della moglie di, Jada Pinkett, che soffre di alopecia. L’attore che da lì a poco avrebbe salito di nuovo quei gradini per ritirare il premio come miglior attore, si è diretto versoe gli ha dato uno. «È stata questione di un minuto», ha detto nel video. «Ho contattato ...

trash_italiano : Will Smith si scusa con Chris Rock dopo lo schiaffo agli Oscar. “Ho provato a contattare Chris, ma ho saputo che… - cineblogit : Will Smith si scusa in un video per lo schiaffo a Chris Rock agli Oscar 2022 - ArmandaGelsomin : RT @trash_italiano: Will Smith si scusa con Chris Rock dopo lo schiaffo agli Oscar. “Ho provato a contattare Chris, ma ho saputo che lui… - marcocostanza_ : 2/ Ne approfitterò per leggere un po' di più (visto che ho appena finito il libro di Will Smith, che bomba! ??) ed… - Ash71Pietro : #WillSmith si scusa in un video per lo schiaffo a Chris Rock agli Oscar 2022 -