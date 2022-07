Wijnaldum ha scelto la Roma | cosa manca per chiudere | i dettagli

PJordan_29 : @Rici67738874 @guglielmo75 @gianlucalauduc1 @FBiasin Puoi farmi tutti gli esempi del mondo, ma il Liverpool ha volo… - Matteo58956586 : RT @jerryscottismo: Ulteriore indizio che porta a Wijnaldum, Vina avrebbe già cambiato numero: ha scelto il 104 - LiottiFederico : RT @jerryscottismo: Ulteriore indizio che porta a Wijnaldum, Vina avrebbe già cambiato numero: ha scelto il 104 - YouNeverTalkAl1 : RT @jerryscottismo: Ulteriore indizio che porta a Wijnaldum, Vina avrebbe già cambiato numero: ha scelto il 104 - filippoASR1927 : RT @jerryscottismo: Ulteriore indizio che porta a Wijnaldum, Vina avrebbe già cambiato numero: ha scelto il 104 -

Possibile che restino in Emilia anche Davide Frattesi (da tempo corteggiato dalla Roma, che ultimamente sembra averperò a centrocampo e Amhed Traoré a centrocampo. Mentre invece ...Come allora non ci sarà: il centrocampista olandese non è stato convocato dal neo tecnico ... Nonostante le offerte arrivate anche in Premier League, il giocatore haMourinho e il club ...I tre non sono stati convocati per l’amichevole contro il Tottenham. Il francese piace al Marsiglia, lo spagnolo al Celta e l’uzbeko al Torino. Belotti offerto come vice Abraham ...Proseguono i contatti tra i due club: una mossa dei parigini potrà portare presto alla fumata bianca della trattativa ...