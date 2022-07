Werner, il Chelsea apre al prestito: la Juventus alla finestra (Di venerdì 29 luglio 2022) per l’attaccante tedesco dei Blues Potrebbero esserci presto novità sul fronte Werner per la Juve. In base a quanto riportato da Sky Sport, infatti, il Chelsea avrebbe aperto alla cessione dell’attaccante tedesco con la formula del prestito. La Juve da tempo segue il giocatore (già fin dal possibile scambio con i Blues per De Ligt) che non ha mai convinto del tutto Tuchel. Nei prossimi giorni sono attesi quindi possibili sviluppi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 29 luglio 2022) per l’attaccante tedesco dei Blues Potrebbero esserci presto novità sul fronteper la Juve. In base a quanto riportato da Sky Sport, infatti, ilavrebbe apertocessione dell’attaccante tedesco con la formula del. La Juve da tempo segue il giocatore (già fin dal possibile scambio con i Blues per De Ligt) che non ha mai convinto del tutto Tuchel. Nei prossimi giorni sono attesi quindi possibili sviluppi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

