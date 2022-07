Webuild, primo semestre positivo con ordini in crescita (Di venerdì 29 luglio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Webuild chiude il primo semestre con un portafoglio ordini che si attesta a 47,2 miliardi, di cui 38,5 miliardi relativo a construction, coprendo circa il 95% dei ricavi target per il 2022-2024. In Italia sono attesi circa 16 miliardi di ulteriori investimenti in grandi opere finanziati dal Pnrr, di cui 2,7 miliardi con i tender già in corso. A livello operativo, il Gruppo ha registrato performance robuste, chiudendo il primo semestre con risultati in continua crescita. I ricavi adjusted sono pari a 3.873 milioni (3.129 milioni nel primo semestre 2021), e segnano una crescita su base annua di 744 milioni pari al 24%. L'Ebitda adjusted si attesta a 251 milioni (189 milioni), mentre l'Ebit adjusted è ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) MILANO (ITALPRESS) –chiude ilcon un portafoglioche si attesta a 47,2 miliardi, di cui 38,5 miliardi relativo a construction, coprendo circa il 95% dei ricavi target per il 2022-2024. In Italia sono attesi circa 16 miliardi di ulteriori investimenti in grandi opere finanziati dal Pnrr, di cui 2,7 miliardi con i tender già in corso. A livello operativo, il Gruppo ha registrato performance robuste, chiudendo ilcon risultati in continua. I ricavi adjusted sono pari a 3.873 milioni (3.129 milioni nel2021), e segnano unasu base annua di 744 milioni pari al 24%. L'Ebitda adjusted si attesta a 251 milioni (189 milioni), mentre l'Ebit adjusted è ...

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Webuild, primo semestre positivo con ordini in crescita - - Tele_Nicosia : Webuild, primo semestre positivo con ordini in crescita - blogsicilia : #notizie #sicilia Webuild, primo semestre positivo con ordini in crescita - - Webuild_Group : 1H2022: Utile netto #Webuild in crescita di €103 mln rispetto al primo semestre 2021, a €64 milioni #WebuildResults #WebuildGroup - Webuild_Group : #WebuildResults 1H2022: grazie a solidi risultati del primo semestre e prospettive globali viene confermata guidan… -