Wanda Nara paladina della body positivity | “Ho cellulite | acne e ricrescita Ma amo il mio corpo”

(Di venerdì 29 luglio 2022) Bella, bionda, sensuale e famosa. È, che però non ci sta ad essere considerata perfetta e in una delle sue storie su Instagram rilancia un messaggio rivolto a tutte le ragazze, che invita ad accettarsi così come si è, ad essere se stesse, con tanto di pregi e difetti. E così la bella argentina diventasulle storie Instagram“Ragazze – scrive – se ho tanto successo anche così, vi consiglio di iniziare a mangiare pizze senza sensi di colpa. Ovviamente nessuno carica una foto dove sta male”. Il messaggiowag argentina suona forte e chiaro: mostrarsi per quello che davvero si è senza ...

