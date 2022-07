Voti e veti Alle radici del caos italiano

CovaDonata : @Azione_it @MatteoRichetti Attento !! Avvisa il tuo capo che se vi alleate con il PD il giorno dopo dovete rinnegar… - DarthDarti : RT @kulturjam: Calenda sta dettando le sue condizioni a tutti, dall'alto del suo misterioso peso elettorale. Non gli va bene niente tranne… - ansa11 : @liberalunicorno @lorepregliasco Appunto. I veti a csx portano via molti più voti che a dx dove importa solo avere… - giuno55 : @erretti42 Il monopolio dei veti è suo, per i voti si vedrà - patriziadegioia : RT @mariamacina: Renzi Credo in realtà che sia il rancore personale a motivare le scelte di chi preferisce i veti ai voti. E del resto com… -

... " L'ho già detto, noi non mettiamonei confronti di nessuno !", ha detto Enrico Letta alla ... Nell'ultima settimana tutti i giorni il Pd ha detto 'Renzi ci fa perde ie non lo vogliamo'. ...Intanto, Letta prova a far cadere iincrociati (compresi i suoi) per imbarcare più alleati ... 'Il Pd in queste settimane diceva 'Renzi ci fa perdere, non lo vogliamo', evidentemente hanno ...La sinistra è in stato confusionale, divisa com’è tra “ l’agenda Draghi ” e la “ patrimoniale ” piuttosto che tra il “ campo largo ” con il Movimento Cinque Stelle o l’ ammucchiata con i cespugli cent ...A rompere gli indugi con Carlo Calenda, dopo lo strappo con il Cav, in principio è stata Mariastella Gelmini. Oggi però tocca a Mara Carfagna che, in una ...